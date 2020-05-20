إسرائيل تقيم تأبينا للسفير الصيني قبل إعادة جثمانه إلى بلده

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 03:09 مساء

أقامت إسرائيل، اليوم الأربعاء، تأبينًا في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب للسفير الصيني الذي توفي صباح الأحد، قبل تسليم جثمانه إلى السلطات الصينية.

وحمل جنود من الشرطة العسكرية الإسرائيلية، يرتدون زيهم العسكري الزيتي وقبعات بيضاء وكمامات واقية، النعش الخشبي المغطى بالعلم الصيني الأحمر والأصفر، بحسب «فرانس برس».

ووضع نعش السفير على مذبح أسود تحيط به أكاليل زهور بيضاء قبل أن يجري نقله إلى الصين.

وعثر الأحد الماضي على السفير الصيني لدى إسرائيل دوي وي (57 عامًا) ميتًا في شقته في مدينة هرتسيليا شمالي تل أبيب. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الوفاة ناجمة عن أسباب صحية.

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وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها أرسلت خبراء الطب الشرعي وعناصر شرطة إلى مكان الحادث كإجراء دبلوماسي اعتيادي.

وتولى دو منصبه في إسرائيل في فبراير الماضي، وكان من ضمن مهامه تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الفائقة وغيرها من القطاعات.

وعبر وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، غابي أشكنازي، الذي تولى المنصب غداة وفاة دو عن «تعازيه الصادقة (...) وتعاطفه العميق مع أسرته (...) على رحيله المفاجئ والمأساوي».

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