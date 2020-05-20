هل يضع ترامب قناعا واقيا خلال زيارته مصنعا لشركة «فورد» الخميس؟

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقدم اختبار «آي دي ناو» في البيت الأبيض (أ ف ب)

قالت ناطقة باسم مجموعة «فورد» لصناعة السيارات إن وضع القناع الواقي إلزامي في مصنع الشركة في ميشيغن، الذي من المقرر أن يزوره دونالد ترامب غدا الخميس، مضيفة أن الأمر متروك للبيت الأبيض لتحديد ما إذا كان ينبغي للرئيس وضع القناع.

ورفض الملياردير الجمهوري حتى الآن وضع قناع في العلن رغم توصيات السلطات الصحية الأميركية بذلك، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت الناطقة باسم «فورد» أن «سياستنا تقتضي بأنه على الجميع وضع معدات واقية شخصية لمنع انتشار كوفيد-19، لقد ناقشنا بروتوكولاتنا الأمنية (...) مع البيت الأبيض أثناء التحضير للجولة».

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ويعود الأمر وفقا للناطقة، إلى البيت الأبيض والرئيس ترامب لتقرير ما إذا كان سيضع قناعا خلال زيارته المقررة لمصنع فورد في إبسيلانتي في ميشيغن التي تعتبر من الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأعيد تكييف هذا الموقع في أبريل كمصنع لإنتاج أجهزة تنفس صناعية كجزء من شراكة بين «فورد» و«جنرال إلكتريك».

وأثار ترامب جدلا خلال زيارتين سابقتين لمصنعين بعدما ظهر دون قناع؛ فيما كان كل من حوله يضع واحدا. ولم يتم تصوير الرئيس الأميركي مطلقا وهو يضع قناعا.