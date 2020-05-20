«كورونا» يجتاح أميركا اللاتينية.. واتهامات من واشنطن لمنظمة الصحة العالمية

أشخاص على شاطئ إيبانيما في ريو دي جانيرو بالبرازيل، 19 مايو 2020 (فرانس برس)

سجلت أعلى حصيلة يومية للوفيات بفيروس «كورونا المستجد» في البرازيل كبرى دول أميركا اللاتينية التي بدأت تشعر بتأثير الوباء بقوة، في حين وافقت منظمة الصحة العالمية على التحقيق في تصديها للأزمة.

ومع وصول عدد الإصابات بشكل متسارع إلى خمسة ملايين بينما تجاوزت الوفيات 320 ألفا في ظل اقتصاد عالمي مدمّر، تسود مخاوف من أن القادم أسوأ في المناطق الأكثر فقرا في العالم التي تحاول جاهدة احتواء تفشي الفيروس، حسب وكالة «فرانس برس».

وارتفعت الحصيلة بشكل مثير للقلق في البرازيل أمس الثلاثاء، إذ تجاوز عدد الوفيات بـ«كوفيد-19» خلال 24 ساعة الألف لأول مرّة، لكن الرئيس جاير بولسونارو لا يزال معارضا بشدة لتدابير الإغلاق التي قال إنها غير ضرورية أمام ما وصفه بـ«مجرّد إنفلونزا صغيرة».

توقعات ببلوغ ذروة الوباء بنهاية مايو

ويسجل عدد الإصابات في البرازيل، أعلى ثالث عدد بين دول العالم، زيادة بالآلاف، ويرجّح أن يتسارع تفشي الوباء في سادس أكبر دولة في العالم بينما لا يتوقع أن يبلغ ذروته قبل مطلع يونيو.

ودفع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في أميركا اللاتينية بعض المناطق إلى تعليق خططها لتخفيف القيود، كما هو الحال في كوردوبا ثاني مدن الأرجنتين، التي تراجعت عن خطتها لتخفيف تدابير الإغلاق جرّاء ارتفاع عدد الإصابات.

وصدرت تحذيرات من تداعيات الوباء على المجتمعات الأكثر فقرا، إذ قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الثلاثاء، إنه قد يدفع بما يقارب من 60 مليون شخص إلى الفقر الشديد.

وفي مؤشر مثير للقلق على تفاقم الضغوط الاقتصادية، نشرت سلطات تشيلي التي تعاني كذلك من ارتفاع كبير في عدد الإصابات، جنودا على أطراف عاصمتها سانتياغو التي تشهد إغلاقا بعدما اندلعت صدامات مع متظاهرين غاضبين من نقص الغذاء وخسارة الوظائف.

محاولات للحد من انتشار «كوفيد-19»

على الجانب الآخر من العالم، تعمل السلطات جاهدة على نقل السكان إلى مكان آمن وتحاول في الوقت ذاته منع تفشي فيروس «كورونا» في وقت يضرب أشد إعصار يشهده خليج البنغال منذ عقود مناطق يقطنها الملايين في شرق الهند وبنغلادش.

وصدرت الأرقام المقلقة من أميركا اللاتينية في وقت وافقت منظمة الصحة العالمية على فتح تحقيق مستقل بشأن طريقة تعاطيها مع تفشي الفيروس، بعد تعرّضها لانتقادات شديدة من الولايات المتحدة التي انخرطت في سجال مع الصين بشأن الوباء.

اتهامات لمنظمة الصحة العالمية

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف تمويل الولايات المتحدة للمنظمة بشكل دائم، متهما إياها بأنها «دمية في أيدي الصين»، وأنها ساعدت بكين على التستّر على المعلومات في أولى مراحل تفشي الوباء.

ونفت الصين التهمة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تطلق العنان لاتهامات كهذه في محاولة «للتهرّب من مسؤوليتها والمساومة على التزاماتها الدولية تجاه منظمة الصحة العالمية».

ونددت روسيا كذلك بتهديد ترامب بينما دعم الاتحاد الأوروبي منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن الوقت غير مناسب لتبادل الاتهامات. وهدد الخلاف جهود تنسيق الاستجابة العالمية للوباء، لكن الرئيس الأميركي واصل مهاجمة الصين ومنظمة الصحة العالمية.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في العالم بناء على الأرقام المطلقة مع تسجيل نحو 92 ألف وفاة بالوباء، أكثر من 1,5 مليون إصابة.



في الأثناء، بدأ كثيرون يشعرون بالقلق من إجراءات التباعد الاجتماعي التي شكّلت ضربة لأكبر اقتصاد في العالم وخلّفت عشرات الملايين من العاطلين عن العمل.

ولم يخف ترامب مرارا حماسه لإنهاء تدابير العزل في الولايات المتحدة خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر، بينما حذّر وزير الخزانة ستيفن منوتشين من أن الاقتصاد الأميركي يواجه خطر التعرّض لـ«ضرر دائم» كلما طال أمد الإغلاق.

تأثير الوباء على حياة البشر

منذ ظهوره وسط الصين أواخر العام الماضي، أحدث الفيروس تحوّلا في حياة الناس والأعمال التجارية حول العالم إذ انعكست تداعياته على مختلف الأصعدة، من الهدوء الذي عمّ مراكز مدن لطالما كانت مزدحمة وصولا إلى التغيّرات البيئية الكبيرة.

وأفاد باحثون الثلاثاء أن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون العالمية من أنواع الوقود الأحفوري ستنخفض بنسبة تصل إلى 7% هذا العام جرّاء الوباء، في أكبر تراجع منذ الحرب العالمية الثانية.

إيجابيات لفيروس «كورونا»

وبينما بدأت آسيا في تقييم الأضرار الناجمة عن الوباء، أدركت بعض الدول أنه حمل معه فوائد لم تكن في الحسبان رغم الدمار الاقتصادي الأكثر تأثيرا.

فخلال فترة العزل، شهدت فيتنام تراجعا في معدلات الجرائم بينما رحبت هونغ كونغ بانتهاء موسم الإنفلونزا السنوي لديها مبكرا. أما تايلاند، المعروفة بالعدد الكبير من الوفيات في حوادث الطرقات، فشهدت تحسنا ملحوظا في السلامة على الطرق.