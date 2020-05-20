إيران تعلن قتل اثنين «مناهضين للثورة» قرب حدود العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 12:04 مساء
عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بطهران، 22 سبتمبر 2019. (فرانس برس)

قتل عناصر الحرس الثوري الإيراني «إرهابيَين اثنين مناهضين للثورة» في اشتباك وقع في محافظة كردستان في غرب البلاد، قرب حدود العراق، حسبما ذكر موقع التلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان للحرس الثوري أن عناصره «قاتلوا خلال عملية مشتركة مع هيئة الاستخبارات في محافظة كردستان مجموعة مناهضة للثورة مكوّنة من ثمانية أشخاص وقتلوا اثنين منهم»، أمس الثلاثاء، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأصيب أربعة عناصر آخرين من المجموعة بجروح بينما فر الباقون إلى الجبال حيث لا تزال عملية مطاردتهم جارية. ووقع الاشتباك قرب بلدة مريوان، وفق البيان الذي لم يقدم تفاصيل عن انتماء المجموعة.

وطوال الجزء الأكبر من السنوات الأربعين الأخيرة، تقاتل إيران المسلحين الأكراد، الذين يستخدمون قواعد في كردستان العراق المجاورة لشن هجمات ضد الحرس الثوري ومؤسسات الدولة داخل البلاد.

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