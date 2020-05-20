حصيلة قياسية.. أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في البرازيل

مواطن في أحد شوارع البرازيل. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الثلاثاء، أنّ فيروس كورونا المستجدّ حصد خلال 24 ساعة أرواح 1179 مصاباً، في حصيلة يومية قياسية إذ إنّها المرة الأولى التي تتخطّى فيها حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد عتبة الألف وفاة.

وقالت الوزارة إنّ البرازيل التي يبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة سجّلت لغاية اليوم 271.628 إصابة مثبتة مخبرياً بالفيروس الفتّاك، من بينها 17.971 وفاة، وفق وكالة «فرانس برس».

وهذه هي المرة الأولى التي تتخطّى فيها حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن كوفيد-19 في البرازيل عتبة الألف وفاة، علماً بأنّ الرقم القياسي السابق في هذا البلد يعود إلى 12 مايو الجاري حين سجّلت وفاة 881 مصاباً خلال 24 ساعة.