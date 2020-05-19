أعضاء منظمة الصحة يتوافقون على إجراء تقييم مستقل لاستجابتها لوباء «كوفيد-19»

صورة من موقع منظمة الصحة العالمية مركّبة من لقطات من تسع تسجيلات مصورة، 18 مايو 2020. (أ ف ب)

توافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، على فتح تحقيق بشأن استجابة الوكالة الأممية لتفشي فيروس «كورونا المستجد» في ظل تصاعد الانتقادات الأميركية لكيفية تعاطيها مع الوباء.

وتبنّت الدول التي شاركت في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية، الذي انعقد عبر الإنترنت للمرة الأولى، قرارا بالإجماع يدعو لاستجابة مشتركة للأزمة، بحسب «فرانس برس».

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ودعا القرار الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي إلى «تقييم محايد ومستقل وشامل» للاستجابة الدولية للوباء الذي أصاب أكثر من 4.8 مليون شخص حول العالم وأودى بأكثر من 318 ألفا. ونص القرار على وجوب التحقيق في الخطوات التي قامت بها المنظمة و«إطاراتها الزمنية في ما يتعلّق بوباء كوفيد-19».

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ولم تنأَ الولايات المتحدة بنفسها من الإجماع كما كان يخشى البعض بعدما انتقدت منظمة الصحة العالمية في اليوم الأول من الاجتماع، الإثنين، وهاجمت الصين على خلفية دورها في تفشي الوباء.