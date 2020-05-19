ترامب يهدد بتعليق تمويل منظمة الصحة بصورة دائمة إذا لم تجر إصلاحات خلال 30 يوما

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، (الإنترنت)

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتعليق تمويل بلاده منظمة الصحة العالمية بصورة «دائمة»، إذا لم تجر المنظمة الأممية «تحسينات جوهرية كبيرة»، خلال 30 يومًا.

وكانت إدارة ترامب علقت في أبريل الماضي، بصورة موقتة تمويلها المنظمة، متهمة إياها بالانحياز إلى الصين وبالتستر على مدى فداحة فيروس «كورونا المستجد»، وبسوء إدارة الأزمة التي تسبب بها، حسب وكالة «فرانس برس».

ونشر ترامب تغريدة على تويتر أرفقها بصورة عن كتاب أرسله إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جاء فيه أنه «إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية إدخال تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يومًا المقبلة سأحول تجميدي الموقت لتمويل الولايات المتحدة منظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم وسأعيد النظر في عضويتنا في المنظمة».