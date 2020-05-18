ترامب: منظمة الصحة العالمية «دمية في يد الصين»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 11:11 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.8 مايو 2020.(فرانس برس)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين هجوماً عنيفاً على منظّمة الصحّة العالمية، واصفاً إيّاها بأنّها «دمية في يد الصين»، ومؤكّداً أنّه سيتّخذ قريباً قراراً نهائياً بشأن مصير التمويل الأميركي للمنظمة الأممية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض «أنا لست سعيداً بمنظمة الصحّة العالمية إنّهم دمية في يد الصين».

وردّاً على سؤال عن مصير المساهمة المالية الأميركية للمنظمة والبالغة سنوياً حوالي 450 مليون دولار، والتي كان ترامب أعلن في منتصف أبريل عزمه على وقفها، لم يدل الرئيس الأميركي بجواب قاطع، قائلاً «سنتّخذ قراراً قريباً»، بحسب «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة حر خانقة تضرب الشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا
عربى
«موديرنا» الأميركية تعلن نتائج إيجابية في المرحلة الأولى لتجارب لقاحها ضد فيروس ...
دولى
وفاة طيار إثر تحطم طائرة عروض جوية في كندا
دولى
«بركان الغضب» تعلن السيطرة على منظومة دفاع جوي روسية في قاعدة الوطية
ليبيا
ألمانيا: سلاحنا لا يزال يصل إلى أيدي المتورطين في الصراع الليبي
ليبيا
حكومة الوفاق: حظر كلي خلال أيام عيد الفطر المبارك
ليبيا
رحل في مثل هذا الشهر.. فقيد الرياضة والأدب والشعر محمد معتوق
رياضة محلية
خلونا نحلموا - (الحلقة 3)
فيديو
الولايات المتحدة تطلق بـ«نجاح» طائرة فضائية مسيرة لإجراء تجارب في المدار
دولى
مستشار بالحكومة الصينية يحذر من موجة إصابات ثانية محتملة بـ«كوفيد-19»
دولى
مقهى نيوزيلندي يرفض استقبال رئيسة الوزراء
منوعات
بالصور.. انقلاب شاحنة خرسانة على سيارة خاصة ببنغازي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجن أو الغرامة عقوبة من لا يرتدي الكمامة في هذه الدول