ترامب: منظمة الصحة العالمية «دمية في يد الصين»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.8 مايو 2020.(فرانس برس)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين هجوماً عنيفاً على منظّمة الصحّة العالمية، واصفاً إيّاها بأنّها «دمية في يد الصين»، ومؤكّداً أنّه سيتّخذ قريباً قراراً نهائياً بشأن مصير التمويل الأميركي للمنظمة الأممية.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض «أنا لست سعيداً بمنظمة الصحّة العالمية إنّهم دمية في يد الصين».



وردّاً على سؤال عن مصير المساهمة المالية الأميركية للمنظمة والبالغة سنوياً حوالي 450 مليون دولار، والتي كان ترامب أعلن في منتصف أبريل عزمه على وقفها، لم يدل الرئيس الأميركي بجواب قاطع، قائلاً «سنتّخذ قراراً قريباً»، بحسب «فرانس برس».