الإمارات تسجل 832 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 11:04 مساء
فحص درجات الحرارة في المؤسسات الحكومية بالإمارات. (الإنترنت)

أعلنت الناطقة الرسمية باسم حكومة الإمارات، آمنة الضحاك الشامسي، الإثنين، أن السلطات الصحية في البلاد سجلت 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت آمنة الضحاك إن توسيع نطاق الفحوصات مستمر حيث تم إجراء 37844 فحصا جديدا وكشف عن 832 إصابة جديدة بمرض «كوفيد 19»، وفق «فرانس برس».

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وأضافت أن إجمالي الحالات وصل إلى 24190 حالة إصابة، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات.

وأعلنت آمنة الضحاك خلال الإحاطة الإعلامية ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 9577 حالة بعد تسجيل 1065 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت أيضا تسجيل 4 حالات وفاة من جنسيات مختلفة ليصل عدد الوفيات المسجلة في الإمارات إلى 224 حالة، وأوضحت أن 14389 مريضا يتلقون العلاج من فيروس «كورونا المستجد».

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