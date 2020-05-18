واشنطن: السعودي منفذ الهجوم في قاعدة فلوريدا البحرية على صلة بتنظيم «القاعدة»

مدخل القاعدة البحرية الأميركية التي تعرضت للهجوم، 6 ديسمبر 2019. (فرانس برس).

أعلن وزير العدل الأميركي بيل بار الإثنين أن السعودي منفذ الهجوم في قاعدة بحرية أميركية في ديسمبر كانت تربطه «علاقات مهمة» بتنظيم القاعدة «قبل أن يصل حتى إلى الولايات المتحدة».

وكان الجندي السعودي محمد الشمراني (21 عاما) أطلق النار في السادس من ديسمبر في قاعدة بولاية فلوريدا ما أسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة ثمانية قبل أن ترديه الشرطة.

وأوضح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي في مؤتمر صحافي أنه تبين للمحققين أنه كان متطرفا منذ العام 2015 على الاقل وأن هجومه كان «ثمرة أعوام من التخطيط والتحضير»، وفق «فرانس برس».