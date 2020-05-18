العالم يجتمع افتراضيا تحت مظلة «الصحة العالمية» لبحث مواجهة «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 04:13 مساء
شعار منظمة الصحة العالمية على مدخل مقرها في جنيف، 12 مايو 2020. (أ ف ب)

بدأت الجمعية العالمية للصحة التي تضم الدول الـ194 الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، الإثنين، مباحثات افتراضية للمرة الأولى في تاريخها لبحث الاستجابة الدولية للوباء وسط توتر صيني-أميركي وعلى خلفية الأبحاث لإيجاد لقاح.

افتتح النقاشات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بانتقاد الدول التي «تجاهلت توصيات منظمة الصحة العالمية»، معتبرًا أن العالم يدفع اليوم «ثمنًا باهظًا» لتباين الاستراتيجيات، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «نتيجة لذلك، انتشر الفيروس في العالم أجمع ويتجه الآن نحو دول الجنوب، حيث يمكن أن يخلف آثارًا أكثر تدميرًا»، داعيًا إلى بذل «جهود ضخمة متعددة الأطراف» في مواجهة «هذه المأساة». وتابع: «آمل في أن يكون البحث عن لقاح نقطة الإنطلاق لذلك».

من جهته أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بلاده تدعم «تقييمًا شاملاً»للاستجابة العالمية لوباء كوفيد-19 «بعد السيطرة عليه». وقال إنه لطالما «كان للصين موقف منفتح وشفاف ومسؤول» وشاركت المعلومات بشأن الفيروس في وقتها.

وأضاف الرئيس الصيني أن أي لقاح تطوره بلاده ضد فيروس كورونا المستجد سيكون «للمصلحة العالمية العامة» فور بدء استخدامه.

ورغم تصعيد التوتر بين واشنطن وبكين، لا تزال الدول تأمل في أن تعتمد بالتوافق مشروع قرار طويل قدمه الاتحاد الأوروبي ويطلب إطلاق «عملية تقييم في أسرع وقت ممكن» لدرسة الرد الصحي العالمي والإجراءات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية في مواجهة الوباء.

ويدعو النص أيضًا منظمة الصحة العالمية إلى «التعاون الوثيق مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والدول ... لتحديد المصدر الحيواني للفيروس وتحديد بأي طريقة انتقل الى البشر، خصوصًا من خلال المهام العلمية وبعثات تعاون ميدانية».

ويطلب أيضًا «إمكانية الوصول الشامل والسريع والمنصف لكل المنتجات اللازمة للاستجابة للوباء» ويشدد على دور «اللقاح الواسع النطاق ضد كوفيد-19 باعتباره للمنفعة العامة في العالم ولمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه من أجل وقف الوباء».

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي: «تم التوصل إلى اتفاق غير رسمي لاعتماد القرار بتوافق الآراء. وستكون هذه نتيجة مهمة لأن منظمة الصحة العالمية ستكون أول منتدى عالمي يتفق على نص بالإجماع»، مؤكدا أنه سيتم التطرق حتى إلى المواضيع «الصعبة» بما يشمل منشأ الفيروس وإصلاح منظمة الصحة العالمية، الذي طالبت به الولايات المتحدة بإلحاح.

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