الخلاف حول ارتداء الكمامات في الولايات المتحدة يصل لداخل الطائرات

رحلة لشركة إميريكان إيرلاينز تستعد للاقلاع من مطار نيويورك وجميع ركابها يضعون كمامات باستثناء شخص واحد، 3 مايو 2020. (أ ف ب)

اتخذت مسألة وضع الكمامات في الولايات المتحدة بعدا سياسيا حساسا إلى حد تجد شركات الطيران صعوبة في فرضها على الركاب الرافضين استخدامها داخل الطائرات.

واختبر يوهانس أيسيلي المصور في «فرانس برس» الأمر بنفسه حين استقل رحلة تابعة لشركة أميركان إيرلاينز للتوجه من مطار «لا غوارديا» في نيويورك إلى مطار «شارلوت دوغلاس» في كارولاينا الشمالية، فجلس محشورا بين راكبين أحدهما لم يكن يضع كمامة.

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ويروي المصور «سألته إن لم يكن لديه كمامة، فرد أنه يحمل واحدة لكنه مرتاح أكثر دونها». وتابع «أجبته أنني سأكون أكثر ارتياحا إن وضعها، لكنه رد قائلا: احتفظ بمخاوفك لنفسك!». ولم يتمكن يوهانس من تبديل مقعده لعدم توافر مقاعد فارغة.

وحصل ذلك قبل أن يصبح وضع الكمامات إلزاميا في جميع الرحلات الجوية في الولايات المتحدة الإثنين تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد. ولا يعفى من وضع الكمامات بحسب التعليمات الرسمية سوى الركاب الذين لديهم أسباب طبية والأطفال الصغار.

وأكدت شركتا «أميركان إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز» أن التعليمات واضحة، وإذا حضر راكب دون كمامة، لا يمكنه الصعود في الطائرة. لكن المشكلة تطرح بعد إقلاع الطائرة، ويبدو أن شركات الطيران قررت في نهاية المطاف أن بإمكان الركاب إزالة كماماتهم إن أرادوا.

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وأوضحت ناطقة باسم يونايتد إيرلاينز «إذا كانت هذه التنظيمات تعرقل رحلة لسبب من الأسباب، ننصح طواقمنا باستخدام مهاراتهم في خفض التصعيد». وتابعت «بإمكانها أيضا تبديل مقاعد ركاب في الطائرة إذا اقتضى الأمر»، غير أن هذا الحل غير ممكن إلا في حال وجود مقاعد شاغرة.

وقال ناطق اسم ساوثويست إيرلاينز لف« لا نتوقع من موظفينا أن يضبطوا سلوك زبائننا». والواقع أن الطواقم الجوية لا تملك القدرة على إلزام الركاب بالامتثال. وقال مصدر قريب من شركة دلتا إيرلاينز لفرانس برس إنه لن يكون هناك شرطي في انتظار الراكب المتمنع عند هبوط الطائرة.

عرضت شركة «أميركان إيرلاينز» لطواقمها التدابير الواجب اتخاذها في مذكرة داخلية، وإذا اختار أحد الركاب عدم الالتزام بوضع الكمامة لسبب غير طبي أو ديني، فإن المذكرة تدعو أفراد الطواقم إلى «تشجيعه على الالتزام دون تصعيد» الحادث.

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والتوجيهات ذاتها تنطبق في حال أبدى أحد الركاب «استياء» لعدم التزام ركاب بجانبه، فعلى الطواقم الجوية إبداء بصيرة «لتسوية الوضع». وقال ناطق باسم «ساوثويست إيرلاينز»: «خلال الوباء، علينا أن نعول إلى حد ما على المنطق وحس المسؤولية» لدى الركاب، ملمحا إلى أنه من غير الممكن فرض الالتزام بالتعليمات.

ففي مواجهة هذا الموضوع الذي يثير انقساما كبيرا، اختارت الشركات نهج التوفيق، ولو أدى ذلك إلى وجود ركاب لا يضعون كمامات.