واشنطن تدعو لتسوية سياسية في أفغانستان عقب ترحّبها باتفاق تقاسم السلطة

لرئيس أشرف غني وخصمه عبدالله عبدالله بعد التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة في كابل. (أ ف ب)

رحّب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد باتفاق تقاسم السلطة بين الرئيس الأفغاني أشرف غني وخصمه عبدالله عبدالله، داعيا إلى إيجاد تسوية سياسية تضع حدا لتزايد عنف المتمردين.

وجاء في بيان للناطقة باسم وزير الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس أن «الوزير بومبيو هنأ الزعيمين بالتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جامعة في أفغانستان»، مضيفة أن بومبيو «أبدى أسفه لإضاعة الوقت» على مدى أشهر في خلاف أغرق البلاد في أزمة سياسية، بحسب «فرانس برس».

وأضاف البيان أن بومبيو «أكد ان الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة تبقى التسوية السياسية لإنهاء النزاع ورحّب بتعهّد الزعيمين العمل فورا على دعم البدء سريعا بالمفاوضات الأفغانية-الأفغانية» بين الحكومة وحركة طالبان.