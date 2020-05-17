طهران تستدعي السفير السويسري راعي المصالح الأميركية وتسلمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 05:56 مساء

استدعت طهران، الأحد، السفير السويسري راعي المصالحة الأميركية، وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة على مضايقة الولايات المتحدة لسفن ناقلة الوقود في طريقها إلى فنزويلا.

وقال عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني خلال استدعاء راعي المصالح الأميركية في طهران، إن العلاقات التجارية بين إيران وفنزويلا شرعية وقانونية، بحسب «رويترز».

وأفاد المساعد السياسي لوزير الخارجية بأن لجوء الولايات المتحدة إلى القوة والتنمر يشكل تهديدًا لحرية الملاحة والتجارة الدولية وتدفق الطاقة الحر في ، وهو دليل واضح على القرصنة البحرية والانتهاك الصارخ للحقوق الدولية بما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة.

وحمل عراقجي راعي المصالح الأميركية رسالة احتجاج ضد أي تهديد محتمل يستهدف ناقلات النفط الإيرانية.

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