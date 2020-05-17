مستشار بالحكومة الصينية يحذر من موجة إصابات ثانية محتملة بـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 05:56 مساء
تشونغ نانشان في بكين، 20 يناير 2020. (أ ف ب)

حذر المستشار الصحي الرفيع للحكومة الصينية تشونغ نانشان من أن الصين تواجه موجة إصابات ثانية محتملة بـ«كوفيد-19» جراء نقص المناعة في أوساط سكانها.

وبعد شهور من تدابير الإغلاق والحد من السفر في الصين، تمكن البلد الآسيوي العملاق بدرجة كبيرة من احتواء فيروس كورونا المستجد لكن سرت المخاوف من موجة ثانية مع ظهور مجموعات من الإصابات في المقاطعات الواقعة في شمال شرق البلاد ومدينة ووهان (وسط) حيث ظهر الوباء أول مرة، وفق «فرانس برس».

وقال تشونغ لشبكة «سي إن إن» إن «غالبية... الصينيين حاليًا لا يزالون عرضة للإصابة بكوفيد-19 جراء نقص المناعة». وأضاف «نواجه تحديًا كبيرًا»، مشيرًا إلى أن الوضع في الصين «ليس أفضل في الوقت الحالي مما هو الحال عليه في الدول الأخرى على ما أعتقد».

وأفاد تشونغ الذي ساهم في الكشف عن حجم تفشي وباء سارس أن السلطات في ووهان لم تعلن عن الإصابات بشكل شفاف في بداية تفشي الوباء. وقال تشونغ الذي كان ضمن فريق من الخبراء أرسلوا إلى ووهان للتحقيق بشأن تفشي الفيروس إن «السلطات المحلية لم ترغب بالإفصاح عن الحقيقة حينها».

وأضاف «لم أصدق هذه النتيجة (أعداد الإصابات التي أعلن عنها) لذا (بقيت) أسأل ومن ثم كان عليهم إعطائي الرقم الحقيقي». لكنه أشار إلى اعتقاده بأن الأرقام التي نشرت بعد إغلاق ووهان أواخر يناير وعندما تولت الحكومة الاستجابة «ستكون صحيحة».

وأودى فيروس كورونا المستجد بـ311 ألفًا و959 شخصًا، وفق حصيلة من مصادر رسمية، في وقت يسابق العلماء حول العالم الزمن لتطوير لقاح. وحذر تشونغ من أن اللقاح «المثالي» للوباء الذي تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه قد لا يختفي إطلاقا سيستغرق «سنوات».

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