نحو 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

عاملان في البلدية يأخذان قسطا من الراحة وسط موسكو، 14 مايو 2020. (فرانس برس)

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 9709 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مع 94 حالة وفاة، مسجلة للمرة الثالثة خلال أسبوع إصابات تقترب من الـ 10 آلاف حالة.

وروسيا هي ثاني بلد أكثر تضررًا من الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات مع إجمالي 281 ألفًا و752 إصابة مسجلة، حسب وكالة «فرانس برس».

وبات عدد الوفيات خلال 24 ساعة أدنى بقليل من اليوم السابق الذي بلغ 119 وفاة، وهو رقم قياسي بالنسبة لروسيا منذ بداية الوباء الذي ظهر في ديسمبر في الصين. ويبلغ مجموع الوفيات في البلاد 2631.

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وسجلت السلطات الصحية الروسية مرتين في الأسبوع الماضي حصيلة إصابات جديدة تقل عن 10 آلاف. لكن الأرقام تسجل تقلبات منذ أوائل أبريل دون أن يظهر اتجاه واضح في منحى انتشار الوباء.

وشكك منتقدون في تطابق أعداد الوفيات الرسمية مع الواقع، متهمين السلطات بتعمد خفضها؛ فيما تقول السلطات إنه نظرًا لوصول الوباء إلى روسيا متأخرًا، فقد كان لديها الوقت الكافي لإعداد المستشفيات وترتيب حملة فحوص مكثفة لكشف الإصابات.