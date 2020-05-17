العثور على جثة السفير الصيني لدى تل أبيب في منزله

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 10:41 صباحا
السفير الصيني لدى تل أبيب دو وي. (أرشيفية: الإنترنت)

عثر على السفير الصيني لدى تل أبيب جثة هامدة داخل منزله في منطقة هرتسليا صباح اليوم الأحد، حسب قناة «الحرة» الأميركية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جثة السفير «دو وي» (58 عاما) وجدت داخل منزله، وكان قد فارق الحياة، مشيرة إلى أن المحققين لم يجدوا علامات عنف على جثة السفير، «ما يرجح فرضية أن الوفاة نتجت عن نوبة قلبية».

وتحدث مدير عام وزارة الخارجية يوفال روتم مع نائب السفير الصيني لدى إسرائيل داي يومينغ، وأعرب عن تعازيه في وفاة السفير.

ووصل «دو وي» إلى إسرائيل لشغل منصبه في فبراير الماضي، وقد عمل سفيرا للصين لدى أوكرانيا قبل ذلك، وهو متزوج ولديه ولد واحد، وعائلته لا تقيم معه في تل أبيب، وفق «الحرة».

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