حاكم نيويورك يعلن تمديد العزل في المدينة حتى 13 يونيو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 01:56 صباحا
حاكم نيويورك اندرو كومو. (أ ف ب)

مدّد حاكم ولاية نيويورك الأميركية، حتى 13 يونيو بدلا من 28 مايو، مرسوم العزل في المدينة الذي كانت تنتهي مدته الجمعة، مستثنياً خمس مناطق هي الأقلّ اكتظاظاً بالسكان في هذه الولاية التي تعدّ عشرين مليون نسمة.

وأوضح الحاكم هذا التاريخ خلال مؤتمر صحفي، في حين كان مرسوم وُقّع مساء اليوم السابق يشير إلى تاريخ 13 يونيو، وفق وكالة فرانس برس.

وبذلك تمدد تدابير الحجر المنزلي في مدينة نيويورك ومحيطها، المتضررة كثيراً جراء فيروس كورونا المستجدّ.

 وأحصت العاصمة الاقتصادية الأميركية أكثر من 20 ألف وفاة بكوفيد-19. في المقابل، أصبح بامكان خمس مناطق أقلّ اكتظاظاً بالسكان إعادة إطلاق تدريجي لبعض الأنشطة الاقتصادية.

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