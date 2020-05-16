1600 وفاة جراء «كورونا» في الولايات المتحدة خلال يوم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 09:51 مساء
سفينة محملة بالمساعدات الطبية تصل نيويورك. (أرشيفية: الإنترنت)

 أكدت جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية التي أطلقت مشروعًا خاصًّا بمتابعة تفشي فيروس «كورونا المستجد» في العالم أن 1632 شخصًا توفوا إثر إصابتهم بالوباء في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الجمعة.

وسجلت الجامعة، حسب البيانات التي نشرتها اليوم السبت، 25050 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد-19» في الولايات المتحدة خلال يوم أمس 15 مايو، بحسب «رويترز».

وفيات الولايات المتحدة بفيروس «كورونا» تعود للارتفاع

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة خلال 113 يومًا مرت منذ رصد أول حالة لفيروس كورونا في أراضيها، حسب بيانات الجامعة، 1443397 إصابة بالعدوى، بما في ذلك 87568 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

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