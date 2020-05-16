إيران تسجل أدنى حصيلة وفيات بـ«كوفيد-19» منذ 7 مارس

أحصت إيران السبت 35 وفاة جديدة من جراء فيروس كورونا المستجد في أدنى حصيلة تسجل منذ 7 مارس على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات وأعلنت تخفيفاً إضافياً لتدابير الاحتواء.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور «على الرغم من وفاة 35 من مواطنينا للأسف خلال الساعات الـ24 الماضية، فإن هذا الرقم هو الأدنى خلال 70 يومًا»، وفق «فرانس برس».

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وأضاف أن الوفيات الجديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 6937 وفاة. لكن في نبأ سلبي أبلغت إيران عن أكبر عدد من الإصابات الجديدة منذ أكثر من شهر.

ارتفاع الإصابات

وقال جهانبور: «نحن لم نعد بعد إلى الوضع الطبيعي بأي حال». وأكد تسجيل 1757 إصابة جديدة بالفيروس في مختلف انحاء إيران خلال 24 ساعة حتى يوم السبت ليصل إجمالي الإصابات إلى 118392. وقالت وزارة الصحة أن من بين المرضى الذين دخلوا المستشفى منذ أن أعلنت إيران حالاتها الأولى في مدينة قم المقدسة لدى الشيعة في فبراير، شفي 93147 مريضًا وغادروا المستشفى.

وقال جهانبور إن محافظة خوزستان الجنوبية الغربية سجلت العدد الأكبر من المرضى الجدد المحالين إلى المستشفى، وإن الوضع «حرج» في معظم مقاطعاتها.

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وأصبحت المحافظة الرئيسية المنتجة للنفط على الحدود مع العراق بؤرة جديدة للفيروس في إيران، وتحمل علامة «حمراء» على مقياس المخاطر المعتمد في البلاد. وخوزستان هي المحافظة الوحيدة حتى الآن التي أعادت فيها السلطات فرض تدابير الإغلاق على الشركات والمتاجر بعد تخفيف الإجراءات على مستوى البلاد في أبريل.

وأفادت وكالة الأنباء الطلابية (إسنا) أنه تم تمديد عمليات الإغلاق في أكثر من نصف مقاطعات المحافظة حتى يوم الإثنين. وحذر المحافظ غلام رضا شريعتي من «حالة الإرهاق» التي تعاني منها الفرق الصحية مع ارتفاع الحالات وناشد السكان بالبقاء في منازلهم.

تخفيف التدابير

وأعلن الرئيس حسن روحاني خلال اجتماع الهيئة المعنية بمكافحة الجائحة في إيران السبت عن جدول زمني لرفع مزيد من تدابير العزل. وقال إنه سيسمح في 218 منطقة، حيث انتقال العدوى منخفض الخطورة بالمشاركة في صلاة الجمعة الأسبوع المقبل.كما سيسمح بالانضمام إلى مسيرات يوم القدس تضامنًا مع الفلسطينيين.

في طهران التي تعتبر عالية الخطورة، سينظم «حفل رمزي» بموكب يشرف عليه الحرس الثوري. وقال روحاني إنه سيسمح بإعادة فتح المطاعم اعتبارًا من 24 مايو. وسيسمح بزيارة المناطق الخارجية للأضرحة والمزارات الشيعية ولكن فقط لست ساعات كل يوم.

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وفي 6 يونيو، ستجري الجامعات المغلقة منذ أوائل مارس، امتحاناتها النهائية. ولفت الرئيس إلى أنه «يجب علينا احترام التباعد الاجتماعي حتى إشعار آخر ... (هذا الوباء) يمكن أن يستمر لأشهر». وقال إن إطلاق السراح الموقت للسجناء سيمدد حتى 20 يونيو. وبدأ القضاء الإيراني تدريجيًّا في منح السجناء سراحًا موقتًا في مارس، وبلغ المستفيدون من ذلك أكثر من 100 ألف سجين.