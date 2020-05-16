أكثر من 140 ألف شخص يجبرون على مغادرة منازلهم في الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 02:48 مساء

ازدحمت الجمعة مراكز إيواء في الفلبين بعشرات الآلاف من الأشخاص الذين لجؤوا إليها بعدما ضرب إعصار قوي البلاد، وتسبب الإعصار فونغفونغ في هطول أمطار غزيرة ودمّر أسطح منازل منذ أن بدأ في وسط جزيرة سامار، ، مع وجود مئات الآلاف من الأشخاص في طريقه يعيشون على الساحل أو في منازل ضعيفة البنية.

وقال مسؤولو الكوارث إن العاصفة ضربت في الوقت الذي يعزل فيه عشرات الملايين من الفلبينيين أنفسهم في المنزل لمكافحة تفشي فيروس كورونا، لكن اضطر ما لا يقل عن 141700 شخص إلى الفرار بسبب العاصفة القوية، وأوضح مسؤول الشرطة المحلية كارليتو ابريز لوكالة «فرانس برس» علينا أن «نضع أقنعة ونحافظ على المسافة الآمنة في كل الأوقات من الصعب تطبيق هذه القواعد حاليا لكننا نبذل قصارى جهدنا للقيام بذلك».

وقالت السلطات إنها ستشغل الملاجئ بنصف طاقتها وتوفر الأقنعة للأشخاص الذين لا يملكونها وتحاول إبقاء العائلات مجتمعة في مكان واحد، لكن تم تحويل العديد من المساحات التي تستخدم عادة ملاجئ للعواصف إلى مواقع حجر صحي للأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس «كورونا».

وأشار مسؤول الكوارث جوني كاستيو إلى أن «التحدي يكمن في التباعد الجسدي»، مضيفا أنهم يسكنون الناس في صفوف المدارس التي أفرغها الوباء، ولحسن الحظ، فإن المنطقة الوسطى حيث ضربت العاصفة أولا ليست من النقاط الساخنة لتفشي المرض في الفلبين التي سجلت 11876 إصابة و790 وفاة.

ويعيش عشرات الملايين من الأشخاص على طول مسار فونغفونغ الذي من المتوقع أن يصل قرب العاصمة مانيلا في وقت لاحق، الجمعة، أو في وقت مبكر من السبت، لكن وكالة الأرصاد الجوية الوطنية تفيد بأن الإعصار قد يضعف ويتحول إلى عاصفة استوائية شديدة وتتجه شمالا فوق البلاد.

ولم تبلغ السلطات عن أي وفيات حتى الآن، لكن طواقم الكوارث بدأت، الجمعة، تقويمها المناطق المتضررة بشدة من الإعصار، وتعد الأعاصير جزءا خطيرا من الحياة في الأرخبيل الفلبيني الذي يضربه ما متوسطه 20 عاصفة وإعصارا كل عام، وكان «هايان» أعنف إعصار شهدته البلاد وخلّف أكثر من 7300 قتيل أو مفقود في العام 2013.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراث الليبيين في الزواج سبيلهم إلى الفرح رغم تلال الأزمات
ليبيا
ترامب يأمل التوصل إلى لقاح لـ«كورونا» نهاية العام
دولى
الأمم المتحدة تقترب من تعيين دبلوماسية غانية مبعوثا إلى ليبيا
ليبيا
الأوضاع الاقتصادية تزداد «هشاشة».. ولا تعاون لمراجعة حسابات «المركزي»
ليبيا
قطر: إلزام السكان بوضع الكمامات وغرامة تصل إلى 55 ألف دولار
عربى
«حرب مكاشفة» بين موسكو وواشنطن تذكي الصراع على ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: خيبة أمل أممية وتحرك أوروبي خجول
ليبيا
الخارجية الروسية: واشنطن تركت اقتراح لافروف بشأن حوار حول ليبيا بلا رد
ليبيا
«رويترز»: شركة البترول التركية تطلب إذنا للتنقيب في ليبيا
ليبيا
دي مايو: الهدنة في ليبيا بعيدة المنال ولا حل عسكريا للأزمة
ليبيا
العدد رقم 234 من جريدة «الوسط»: أسبوع التصعيد العشوائي..و«كابوس» خطاب الكراهية
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل وزير النفط متعدد المواهب فؤاد الكعبازي
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس مدغشقر يدافع عن المشروب العشبي المعالج لـ«كوفيد-19»