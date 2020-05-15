ترامب يأمل التوصل إلى لقاح لـ«كورونا» نهاية العام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد فيروس «كورونا المستجد» بحلول نهاية العام «وربما في وقت أقرب».

وقال ترامب من البيت الأبيض: «نعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة جدا بشكل سريع جدا»، حسب وكالة «فرانس برس».