ترامب يأمل التوصل إلى لقاح لـ«كورونا» نهاية العام

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد فيروس «كورونا المستجد» بحلول نهاية العام «وربما في وقت أقرب».
وقال ترامب من البيت الأبيض: «نعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة جدا بشكل سريع جدا»، حسب وكالة «فرانس برس».
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