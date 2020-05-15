الولايات المتحدة قلقة بشأن استهداف المسلمين في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 مايو 2020, 03:11 مساء

عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها من استهداف المسلمين في الهند ، محذّرة من البحث عن كبش فداء داخلي خلال تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وفي بيان نادر يتحدث عن قلق أميركي بشأن الهند، أشار سام براونباك، سفير الولايات المتحدة المتجول المعني بالحرية الدينية الدولية، إلى اعتداءات جسدية وعبر الإنترنت ضد المسلمين.

وقال سام براونباك للصحفيين: «رأينا في الهند تقارير عن رسائل ومضايقات مرتبطة بـ(كوفيد-19)، خصوصا ضد المجتمعات المسلمة، وقد تفاقمت بسبب التقارير الإخبارية المزيفة والمضللة التي تتم مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، ولم يلق باللوم على الحكومة موضحا أن التصريحات العلنية «شجعته»، بما في ذلك دعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الوحدة.

وكشف قسم تقصي الحقائق في وكالة «فرانس برس» عن مئات المنشورات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي في الهند التي استهدفت مسلمين، بما فيها مقاطع فيديو مريبة أظهرت أفرادا من هذه الأقلية وهم يلعقون فاكهة معروضة للبيع، واستخدمت مئات الآلاف من المنشورات عبر الإنترنت وسم «#كورونا جهاد» تناقل بعضها أعضاء في حزب الشعب الهندي «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي الذي يقوده مودي.

وقالت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية التي تقدم المشورة لكنها لم تضع سياسة حكومية الشهر الماضي إنه يجب إدراج الهند على القائمة السوداء بسبب تراجعها «الدراماتيكي» في ما يتعلق بالحرية الدينية تحت حكم مودي، إلا أن نيودلهي رفضت بشدة هذه الانتقادات.

كما أعرب براونباك عن قلقه بشأن باكستان التي لا تشمل لجنتها الجديدة للأقليات الدينية طائفة الأحمديين التي واجهت سنوات من أعمال العنف التي سقط فيها قتلى، وفي إشارة إلى الوباء قال براونباك: «يشعر الناس بالتوتر ويبحثون عن كبش فداء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قطر: إلزام السكان بوضع الكمامات وغرامة تصل إلى 55 ألف دولار
عربى
«رويترز»: شركة البترول التركية تطلب إذنا للتنقيب في ليبيا
ليبيا
العدد رقم 234 من جريدة «الوسط»: أسبوع التصعيد العشوائي..و«كابوس» خطاب الكراهية
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل وزير النفط متعدد المواهب فؤاد الكعبازي
ثقافة وفن
رسميًا.. الموافقة على عودة الدوري الإنجليزي في يونيو
رياضة عالمية
ترامب: لا أريد التحدث مع رئيس الصين حاليا
دولى
حلف الأطلسي يجدد استعداده لدعم حكومة الوفاق الوطني
ليبيا
«فرانس برس»: وزارة الدفاع الأميركية تستثمر في الحقن المعدة للاستخدام الواحد ...
دولى
الصين ترفض الاتهامات الأميركية حول محاولات لسرقة أبحاث اللقاحات
دولى
«المركزي» بالبيضاء: 9.06 مليار دينار إجمالي الإنفاق في ليبيا بالربع الأول.. و18%...
ليبيا
حاكم نيويورك: 15 ولاية تحقق بمتلازمة نادرة تصيب الأطفال مرتبطة بـ«كورونا»
دولى
«الفتوى الجزائرية»: صلاة العيد تصلى بالمنازل بسبب إغلاق المساجد
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنزيم يفسر سر إصابة الرجال بـ«كورونا»