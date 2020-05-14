ماكرون: اللقاح المحتمل لوباء كورونا المستجد يجب ألا يخضع لقوانين السوق

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ اللقاح المحتمل لوباء «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد، يجب ألا يخضع لـ«قوانين السوق»، وذلك بعدما أعلنت مجموعة «سانوفي» للأدوية أنّها ستمنح الأولوية للولايات المتحدة في حال نجحت في تطوير لقاح، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الخميس.

وقال الناطق باسم الرئاسة بقصر الإليزيه إنّ «الجهود المبذولة في الأشهر الأخيرة تبيّن أنه من الضروري أن يكون هذا اللقاح سلعة عامة عالمية، وألا يخضع لقوانين السوق»، موضحا أن الرئيس الفرنسي سيلتقي مسؤولين من سانوفي بداية الأسبوع المقبل.