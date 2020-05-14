«فرانس برس»: وزارة الدفاع الأميركية تستثمر في الحقن المعدة للاستخدام الواحد للقاح «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 02:33 مساء

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، الثلاثاء، أنها منحت عقدًا بقيمة 138 مليون دولار لشركة تصنيع حقن للمساهمة في الإفراج السريع عن لقاح لـ«كوفيد-19» اعتبارًا من الخريف، ويهدف العقد إلى تسريع مشروع تشارك فيه وزارة الصحة ومصرف الاستثمارات الأميركية «جيفيريز»، لتطوير قدرات شركة «أبيجيك سيستمز أميركا» المتخصصة في هذه الحقن الصغيرة التي تستخدم لمرة واحدة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، إن هذا العقد «سيزيد الطاقة الإنتاجية لهذه الحقن المصنعة محليًّا اعتبارًا من أكتوبر 2020، مع هدف إنتاج 100 مليون حقنة معدة مسبقًا بحلول نهاية العام»، موضحة أن الفكرة هي القدرة على «محاربة كوفيد-19 عندما يتوافر لقاح آمن ومثبت».

وينص العقد على إنشاء مصانع جديدة «فائقة السرعة» في ولايات كونيتيكت وساوث كارولاينا وإلينوي لهذه الحقن المصنوعة من البلاستيك لإنتاج 500 مليون حقنة العام 2021، وأشار البنتاغون إلى أن العقد «سيساعد على خفض اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل الإنتاج الأجنبية والتقنيات الضاربة في القدم».

وبهدف إعادة بناء قاعدة صناعية جرى التخلي عنها على مر السنين لصالح الصين، يستثمر الـ«بنتاغون» منذ شهرين مئات الملايين من الدولارات في شراء الأقنعة ومعدات الاختبارات والفحوص والمنتجات الصيدلانية الأخرى من شركات أميركية.

وقد منحت عديد العقود بما في ذلك عقد بمبلغ 133 مليون دولار لإنتاج أقنعة «إن 95» الجراحية لثلاث شركات أميركية هي «3 إم» و«هاني ويل» و«أوينز أند ماينر»، كما حصلت شركة في ماين متخصصة في إنتاج المسحات القطنية التي تستخدم للحصول على عينات من الأنف لاختبار فيروس «كورونا»، على عقد بقيمة 75.5 مليون دولار.

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