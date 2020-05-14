أكثر من 1800 وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة

أحد أفراد الأطقم الطبية يعبر شارع بمدينة نيويورك الأميركية، (أرشيفية: الإنترنت)

سجلت الولايات المتحدة 1813 وفاة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الى أكثر من 84 ألف حالة، وفق إحصاء نشرته جامعة «جونز هوبكنز».

وبلغ عدد الإصابات في البلد الأكثر تضررا جراء انتشار الفيروس مليونا و389 ألفا و935 مصابا حتى أمس الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن بيانات الجامعة.

دراسة ترجح نقل الفيروس عبر الكلام

وأظهرت دراسة أميركية أن التكلم يولّد جسيمات صغيرة يمكن أن تبقى معلقة في الهواء في فضاء مغلق لأكثر من عشر دقائق، ما يبرز الدور المرجح لهذه الجسيمات في نشر فيروس «كورونا».

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وأجرى باحثون في المعهد الوطني لأمراض المعدة والسكري والكلى في الولايات المتحدة تجربة قام خلالها شخص بالتكلم بصوت مرتفع حيث كرر عبارة حافظ على صحتك لمدة 25 ثانية داخل صندوق مغلق، وأظهر تسليط أشعة الليزر على الصندوق جسيمات صغيرة يمكن رؤيتها وإحصاؤها وبقيت معلقة في الهواء مدة 12 دقيقة، وفق الدراسة التي نشرت في مجلة محاضر الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأميركية.

ومع الأخذ بعين الاعتبار تركّز فيروس «كورونا» في اللعاب، قدّر العلماء أن كل دقيقة من التكلم بصوت عال يمكن أن تولّد أكثر من ألف من الجسيمات التي تحتوي على الفيروس وقادرة على البقاء في الهواء لمدة ثماني دقائق أو أكثر في مكان مغلق.