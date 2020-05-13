83 وفاة جديدة بـ«كوفيد-19» في فرنسا.. وحصيلة الوفيات تتخطى 27 ألف حالة

تخطّت فرنسا، الأربعاء، عتبة 27 ألف وفاة بـ«كوفيد-19» بعد تسجيل 83 وفاة إضافية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة يواصل التراجع، وفق بيان لمديرية الصحة العامة.

وأوقع «كوفيد-19» في فرنسا 27074 وفاة منذ الأول من مارس، لكن الضغوط التي تواجهها طواقم العناية المركزة تشهد تراجعا متواصلا، وقد أصبح عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في هذه الوحدات 2428 شخصا، وهي المرة الأولى منذ 24 مارس التي يتراجع فيها عددهم عن 2500، علما بأن الحصيلة المسجلة، الأربعاء، أقل بـ114 شخصا عن تلك المعلنة، الثلاثاء، بحسب المديرية، وفق «فرانس برس».