نصرالله: إسرائيل تخوض «معركة وهمية» في سورية بذريعة الوجود العسكري الإيراني

الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله. (أرشيفية)

اعتبر الأمين العام لحزب اللبناني الله حسن نصرالله أن اسرائيل تخوض «معركة وهمية» في سورية بذريعة منع الوجود العسكري الإيراني، مشيرا الى أن لا وجود لقوات إيرانية، بل هناك مستشارون وخبراء عسكريون يقدمون الدعم لدمشق والمجموعات المقاتلة معها.

وقال نصرالله خلال كلمة متلفزة في الذكرى الرابعة لمقتل القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين في دمشق عام 2016، Jفي سورية هناك معركة وهمية تخوضها اسرائيل اسمها منع تواجد قوات إيرانية عسكرية في سورية». وأضاف أن في سورية «مستشارين عسكريين وخبراء عسكريين» فقط عددهم «يكبر أو يقل حسب حاجات الميدان»، وفق «فرانس برس».