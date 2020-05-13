نصرالله: إسرائيل تخوض «معركة وهمية» في سورية بذريعة الوجود العسكري الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 06:22 مساء
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله. (أرشيفية)

اعتبر الأمين العام لحزب اللبناني  الله حسن نصرالله أن اسرائيل تخوض «معركة وهمية» في سورية بذريعة منع الوجود العسكري الإيراني، مشيرا الى أن لا وجود لقوات إيرانية، بل هناك مستشارون وخبراء عسكريون يقدمون الدعم لدمشق والمجموعات المقاتلة معها.

وقال نصرالله خلال كلمة متلفزة في الذكرى الرابعة لمقتل القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين في دمشق عام 2016، Jفي سورية هناك معركة وهمية تخوضها اسرائيل اسمها منع تواجد قوات إيرانية عسكرية في سورية». وأضاف أن في سورية «مستشارين عسكريين وخبراء عسكريين» فقط عددهم «يكبر أو يقل حسب حاجات الميدان»، وفق «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جدل صحي وسياسي حول منع شراء التبغ في جنوب أفريقيا
طب وصحة
«الصحة العالمية»: شاحنات محملة بإمدادات طبية لترهونة وبني وليد تتعرض للقصف
ليبيا
السعودية: حظر تجول كامل خلال العيد واستمرار الإجراءات الاحترازية حتى نهاية رمضان
عربى
بوريل يجدد دفاعه عن «إيريني» واعتراضات مالطا تمنع إطلاق العملية الكامل
ليبيا
«الصحة العالمية» تصدر إرشادات جديدة بشأن إعادة فتح المدارس وأماكن العمل
دولى
«الفاو»: مكاسب كبيرة ضد الجراد الصحراوي.. إنقاذ 720 ألف طن من الحبوب عبر 10 دول
دولى
مي عاشور تفك «شفرة» الصين بالترجمة
ثقافة وفن
«تعليم الوفاق» تطلق منصة التعليم عن بعد
ليبيا
قائد «إيريني»: 20 دولة تشارك في العملية الأوروبية والتصدي للهجرة مهمة ثانوية
ليبيا
غوتيريس يدعو المجتمع الدولي لـ«دور حيوي» في مسارات الحوار الليبي
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل حسين مازق أحد رجال قيام الدولة الليبية
ثقافة وفن
أوباما يعتبر إدارة ترامب لوباء كوفيد-19 «كارثة فوضوية»
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأرصاد يحذر من «موجة الحر» غرب البلاد