«فرانس برس»: أكثر من 160 ألف وفاة بفيروس «كورونا المستجدّ» في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مايو 2020, 04:20 مساء

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 160 ألف وفاة في أوروبا، ثلاثة أرباعهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء عند الساعة 13,00 ت غ.

وبتسجيلها 160455 وفاة (من أصل 1798209 إصابة)، تكون أوروبا القارة الأكثر تضرراً جراء وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 292720 شخصاً في العالم. المملكة المتحدة (33186 وفاة) وإيطاليا (30911) هما الدولتان الأوروبيتان الأكثر تضرراً بالوباء، تليهما إسبانيا (27104) وفرنسا (26991)، بحسب «فرانس برس».

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