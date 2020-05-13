بومبيو يتهم إيران بـ«بث الرعب» رغم تفشي «كورونا»

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، (أرشيفية: الإنترت)

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران باستخدام مواردها من أجل «بث الرعب» في وقت يعاني شعبها من أزمة صحية واقتصادية «مدمرة».

وقال بومبيو قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس المحتلة اليوم الأربعاء إن الإيرانيين يستخدمون موارد نظام آية الله لـ«إثارة الرعب في جميع أنحاء العالم، حتى خلال وباء (فيروس كورونا)، وفي وقت يكافح الشعب الإيراني بقوة»، حسب وكالة «فرانس برس».

ووصل بومبيو إلى الأراضي المحتلة اليوم لإجراء محادثات حول مخطط الإسرائيليين ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في زيارة خاطفة هي الأولى له إلى الخارج منذ نحو شهرين.

إيران على رأس أجندة الزيارة

وحطت طائرة بومبيو صباحا في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب، في أول رحلة له إلى الخارج منذ حوالي شهرين، إذ من المقرر أن يناقش خلال المحادثات ملف إيران، إذ يشتبه أن الجيش الإسرائيلي ضاعف ضرباته للمواقع الإيرانية في سورية خلال الأيام الأخيرة.

وفي إجراء وقائي، لن يلتقي بومبيو السفير الأميركي ديفيد فريدمان الذي يعاني من عوارض تنفسية، مع أن الفحوص أثبتت أنه غير مصاب بالفيروس، حسبما ذكر ناطق باسم السفارة الأميركية للوكالة الفرنسية.

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وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي التي تستمر أربع وعشرين ساعة، قبل يوم واحد من أداء حكومة الوحدة الإسرائيلية اليمين الدستورية أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).