بومبيو يحض كابول وطالبان على التعاون بعد الهجومين «المروعين» في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 11:43 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (الإنترنت)

حضّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء، الحكومة الأفغانية وحركة طالبان على التعاون، بعد هجومين مروّعين استهدفا مستشفى للتوليد وجنازة في أفغانستان.

ووصف بومبيو الهجومين بأنهما «مروّعين»، مشيرا إلى أن طالبان التي وقّعت اتفاقا مع الولايات المتحدة في 29 فبراير الماضي، نفت مسؤوليتها عن الهجومين، وفق وكالة فرانس برس.

وجاء في بيان بومبيو أن «طالبان والحكومة الأفغانية يجب أن تتعاونا من أجل سوق المرتكبين إلى العدالة»، مضيفا أن أفغانستان ستبقى عرضة للإرهاب طالما لم يتم التوصل لخفض دائم للعنف، وطالما لم يتم تحقيق تقدم كاف في مفاوضات الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية.

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