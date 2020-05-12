فاوتشي يحذر من تداعيات «خطيرة جدا» حال التسرع في إعادة تحريك الاقتصاد الأميركي

الطبيب أنتوني فاوتشي، 16 أبريل 2020 (أ ف ب)

حذر خبير الأوبئة أنتوني فاوتشي، الشخصية الأساسية في إدارة خلية الأزمة في البيت الأبيض حول فيروس «كورونا المستجد»، الثلاثاء، من تداعيات «خطيرة جدًّا» في حال إعادة تحريك الاقتصاد بشكل سريع، مشيرًا الى أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة قد يكون «أعلى» من الحصيلة الرسمية.

وقال فاوتشي، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، إن «التداعيات يمكن أن تكون خطيرة جدًّا» في حال قررت ولاية أو مدينة أو منطقة إعادة فتح منشآتها الاقتصادية قبل أن تكون الشروط اللازمة قد توافرت، لا سيما تراجع عدد الحالات المسجلة من جراء الوباء على مدى 14 يومًا، بحسب «فرانس برس».

وكشف فاوتشي في شهادته تسجيل «التهاب رئوي نادر يرافق إصابة الأطفال بفيروس كورونا».