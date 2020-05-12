فاوتشي يحذر من تداعيات «خطيرة جدا» حال التسرع في إعادة تحريك الاقتصاد الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 05:57 مساء
الطبيب أنتوني فاوتشي، 16 أبريل 2020 (أ ف ب)

حذر خبير الأوبئة أنتوني فاوتشي، الشخصية الأساسية في إدارة خلية الأزمة في البيت الأبيض حول فيروس «كورونا المستجد»، الثلاثاء، من تداعيات «خطيرة جدًّا» في حال إعادة تحريك الاقتصاد بشكل سريع، مشيرًا الى أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة قد يكون «أعلى» من الحصيلة الرسمية.

وقال فاوتشي، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، إن «التداعيات يمكن أن تكون خطيرة جدًّا» في حال قررت ولاية أو مدينة أو منطقة إعادة فتح منشآتها الاقتصادية قبل أن تكون الشروط اللازمة قد توافرت، لا سيما تراجع عدد الحالات المسجلة من جراء الوباء على مدى 14 يومًا، بحسب «فرانس برس».

وكشف فاوتشي في شهادته تسجيل «التهاب رئوي نادر يرافق إصابة الأطفال بفيروس كورونا».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مرتضى منصور يعلن أول وفاة في الزمالك بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
«تعليم الوفاق» تطلق منصة التعليم عن بعد
ليبيا
وزيرة ألمانية: العالم لن يجد لقاحا فعال ضد «كورونا» قبل منتصف 2021
دولى
قائد «إيريني»: 20 دولة تشارك في العملية الأوروبية والتصدي للهجرة مهمة ثانوية
ليبيا
غوتيريس يدعو المجتمع الدولي لـ«دور حيوي» في مسارات الحوار الليبي
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس ألمانيا
رياضة عالمية
التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان بتهمة التحرش الجنسي
دولى
«صندوق النقد» يوافق على قرض لمصر بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة وباء «كوفيد-19»
دولى
السعودية تقر إجراءات تقشفية لمواجهة تداعيات «كورونا» وتراجع أسعار النفط
اقتصاد
فنزويلا تعتقل 11 شخصا جديدا ضمن تحقيقات محاولة «غزو» البلاد
دولى
تسجيل 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في بؤرة انتشار الفيروس في الصين
عربى
قصف سفينة حربية إيرانية بـ«نيران صديقة» في خليج عمان
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مي عاشور تفك «شفرة» الصين بالترجمة