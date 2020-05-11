أفغانستان تعتقل زعيم «داعش» في جنوب آسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 10:20 مساء
عناصر أمن تابعة للقوات الأفغانية. (أرشيفية:ا لإنتنرت)

 أعلنت السلطات الأمنية في أفغانستان اليوم الاثنين، اعتقال زعيم «داعش» في منطقة جنوب آسيا أبوعمر خراساني مع قياديين آخرين بالتنظيم.

وقالت المديرية العامة للأمن القومي ووزارة الداخلية الأفغانية في بيان صدر الإثنين، إن خراساني ومرافقيه اعتقلوا في العاصمة كابل، مضيفة: «ستواصل مديرية الأمن القومي عملياتها الشاملة والموجهة لتعقب واعتقال كبار قادة الجماعات الإرهابية في المنطقة وتدمير المحاور المشتركة لهذه الشبكات الإرهابية»، بحسب «رويترز».

ويحظى تنظيم «داعش في جنوب آسيا» بوجود متواضع في أفغانستان، حيث ينشط في الشمال بشكل أساسي، غير أنه شن هجمات قوية في كابل.

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