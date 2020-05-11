5 دول تندد بـ«التحركات التركية» في المنطقة الاقتصادية لجمهورية قبرص

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 07:44 مساء
زورق تركي بالقرب من موقع تنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. (الإنترنت)

نددت مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات بـ«التحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية»، مؤكدين أنها بمثابة «تمثل انتهاك صريح للقانون الدولي وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار».

وشددت دول صيغة «3+1» بالإضافة إلى الإمارات، في بيان مشترك، على أن هذه هي «المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص» وفق الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على الفيسبوك.

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وأشاروا إلى أن البيان الصادر عن الدول المجتمعة جاء بناء على «مشاورات مسبقة وتنسيق الدوري بين مصر وقبرص واليونان إلى جانب فرنسا في إطار صيغة (٣+1)، عقب اجتماع عن بعد عقده وزراء خارجية تلك الدول، انضم إليه نظيرهم من دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة آخر التطورات المثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عددٍ من الأزمات الإقليمية التي تهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة».

وشدد الوزراء على «الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في ٨ يناير ٢٠٢٠، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط»، كما أعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.

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كما ​دان الوزراء كذلك تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي. وعلاوة على ذلك، دان الوزراء الاستغلال الممنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي.

وطالب الوزراء تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.

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