إصابة 22 شخصا في حريق بناقلة نفط إندونيسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 05:30 مساء
رجال إطفاء على متن سفينة يحاولون إطفاء حريق على متن ناقلة النفط الإندونيسية في سومطرة الشمالية، 11 مايو 2020. (أ ف ب)

أُصيب 22 شخصًا، الإثنين، بعدما اشتعلت النيران في ناقلة نفط في أحد أكثر الموانئ ازدحامًا في إندونيسيا، فيما يكافح عمال الإنقاذ للوصول إلى عشرات المحاصرين على متن السفينة المنكوبة، حسب ما أفاد مسؤول.

وسمع دوي انفجارين قبل وقت قصير من اندلاع الحريق في ناقلة النفط «جاغ ليلا» التي يبلغ طولها 250 مترًا. ولفّ دخان أسود كثيف محيطها. وعمل رجال إطفاء على إخماد الحريق الهائل على متن السفينة التي ترفع علم إندونيسيا، التي كانت ترسو لإجراء إصلاحات في ميناء بيلاوان في سومطرة الشمالية، وفق «فرانس برس».

وقال قائد الشرطة المحلية دايان إن عناصر أجهزة الطوارئ نقلوا 22 بحارًا مصابًا إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن عشرات آخرين لا يزالون محاصرين في الناقلة.

وقال دايان إنه لم تعرف بعد أسباب الانفجار والحريق، وأضاف أن الحريق امتد إلى سفينة أخرى على الأقل رست بجانب ناقلة النفط، بينما تسببت قوة الانفجار بأضرار طفيفة في المنازل المجاورة قرب المرفأ.

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