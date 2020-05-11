كونتي مخاطباً الإيطاليين: أمامنا أشهر صعبة لكننا سنقضي عطلة الصيف على الشواطئ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 05:11 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. (رويترز)

 توقع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن تكون الأشهر المقبلة صعبة على الإيطاليين، مؤكدًا أنهم سيتمكنون رغم ذلك من قضاء العطلة الصيفية على الشواطئ وليس في الحجر الصحي.

وقال كونتي في تصريح لجريدة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، الأحد إن «هذه الأشهر ستكون صعبة جدًّا، ونحن أمام الاختبار الأكثر قسوة منذ ما بعد الحرب»، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك انخفاض حاد للناتج المحلي الإجمالي، وأن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد ستكون «مؤلمة جدًّا».

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وأكد أن الحكومة ستواصل العمل «بحزم» على ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وتابع قائلاً: «هذا الصيف لن نبقى على الشرفة، وجمال إيطاليا لن يبقى تحت الحجر الصحي وسنستطيع الذهاب إلى الشواطئ وإلى الجبال والاستمتاع بمدننا».

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ودعا الإيطاليين لقضاء العطلة في البلاد على الرغم من وجود بعض «القواعد والإجراءات الاحترازية». ورغم أن إيطاليا إحدى الدول الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا، إلا أنها تسجل في الأيام الأخيرة تراجعًا في أعداد الوفيات والإصابات الجديدة بالفيروس، وبدأت تدريجيًّا برفع القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس.

 

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