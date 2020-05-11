776 وفاة في أميركا بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 09:35 صباحا
شخص يكنس الشارع أمام متاجر أغلقت جراء فيروس كورونا في ميامي بيتش، 10 مايو 2020، (ا ف ب)

سجّلت الولايات المتحدة 776 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 79 ألفا و522 شخصا، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الجامعة التي تتّخذ بالتيمور (شرق البلاد) مقرا، سجل مليون و329 ألف إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

الوباء يصل البيت الأبيض
ودافع المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إعادة تحريك الاقتصاد رغم تواصل تفشي الوباء الذي وصل إلى البيت الأبيض رغم التدابير الشديدة المتخذة.

وأظهرت الفحوص في اليومين الأخيرين إصابة موظفين في البيت الأبيض بالفيروس، هما عسكري من موكب مرافقة الرئيس والناطقة باسم نائب الرئيس مايك بنس.

وبعد ذلك، أفيد بأن ثلاثة من كبار عناصر خلية الأزمة التي شكلها البيت الأبيض لتنسيق جهود مكافحة الوباء سيلزمون الحجر بعد احتمال تعرضهم للإصابة.

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والثلاثة هم خبير علم الأوبئة أنطوني فاوتشي الذي يقدم النصائح يوميا لترامب، ومدير مركز الوقاية من الأمراض المعدية روبرت ريدفيلد، ورئيس إدارة الدواء والغذاء ستيفن هان.

وسجلت هذه الإصابات رغم التدابير شديدة الصرامة المفروضة ومنها إخضاع الأشخاص الذين يقاربون الرئيس لفحوص يومية، وذلك رغم تعرض ترامب لانتقادات متواصلة لرفضه وضع كمامة.

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