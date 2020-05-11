بلومبرغ: مايك بنس يعزل نفسه بعد إصابة أحد مساعديه بفيروس كورونا

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وسائل إعلام أميركية، إن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، سيعزل نفسه بعد ثبوت إصابة أحد مساعديه بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن 3 أشخاص مطلعين، أفادوا بأن «نائب الرئيس مايك بنس عزل نفسه بعد تشخيص سكرتيره الصحفي المسؤول عن خلية الأزمة لفيروس كورونا المستجد، على أنه مصاب بكوفيد - 19، حيث لم يحضر بنس، اجتماعا السبت مع الرئيس دونالد ترمب وكبار المسؤولين العسكريين».

فحص بنس

ونقلت الوكالة نفسها عن المصادر قولها إن بنس أجرى اختبارا لفيروس كورونا المستجد، الأحد، ولكن النتيجة كانت سلبيا، ورغم ذلك فإن نائب الرئيس الأميركي «سيبقى حذرا ويعزل نفسه».

وأصيبت السكرتيرة الصحفية لبنس، كاتي ميللر، بفيروس كورونا الجمعة الماضي، حيث كان آخر اجتماع بينهما يوم الخميس. وميلر متزوجة من أحد أقرب مساعدي ترمب، ستيفن ميللر.

«حجر معدل»

وفي نهاية هذا الأسبوع، أعلن 3 من كبار مسؤولي الصحة من أعضاء خلية الأزمة أنهم سيتخذون إجراءات العزل.

فيما قال رؤساء إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنهم سيعملون في الحجر الصحي، بينما قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنه سيمارس ما يسميه الحجر الصحي «المعدل».