«فرانس برس»: 280 ألف وفاة بـ«كوفيد-19» في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 07:58 مساء

تسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 280 ألف شخص في العالم، حوالي 85% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد وضعته وكالة «فرانس برس» الأحد الساعة 16,35 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم إحصاء 280.011 وفاة حتى الآن في العالم من أصل 4.052.677 إصابة، بينها 156.095 وفاة في أوروبا من أصل 1.730.916 إصابة، مما يجعل منها القارة الأكثر تضررا جراء الوباء. وسجلت الولايات المتحدة 78.862 وفاة، الحصيلة الأعلى في العالم، تليها بريطانيا (31.855) وإيطاليا (30.560) وإسبانيا (26.621) وفرنسا (26.380).

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