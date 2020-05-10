روسيا تسجل 88 وفاة و11 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

سيارات تعقيم في شوارع موسكو. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السلطات الصحية الروسية الأحد، تسجيل 88 وفاة و 11012 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة العامة إلى 209688 إصابة، و1915 حالة وفاة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن معدل انتشار الوباء في روسيا يحافظ على استقراره بعد تسجيل 10669 إصابة أمس السبت، وما يقرب من ذلك خلال الأيام الأخيرة، فيما شهد عدد الوفيات اليومية انخفاضا بعد أن تجاوز الـ100 حالة أمس السبت. ولم يظهر لدى 42,2% من المصابين الجدد أي أعراض للمرض، بحسب «روسيا اليوم».

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وذكر مركز العمليات الحكومي الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 34306 بزيادة 2390 خلال اليوم الماضي. وتعود معظم الحالات الجديدة إلى العاصمة موسكو، البؤرة الأكبر للوباء في البلاد، والتي سجلت 5551 إصابة، كذلك مقاطعة موسكو حيث أعلنت عن 1133 حالة جديدة.

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ووصل إجمالي الإصابات في موسكو إلى 10798، فيما ارتفعت الوفيات فيها إلى 1058 بزيادة 58 حالة عن اليوم السابق. وأكدت البيانات الجديدة تماثل 1011 مريضا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 13798 شخصا. ونفذت روسيا حتى اليوم أكثر من 5,4 ملايين اختبار للكشف عن فيروس كورونا.