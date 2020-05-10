خضوع 3 مسؤولين في البيت الأبيض للحجر الصحي بعد الاشتباه في إصابتهم بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 11:51 صباحا
ترامب يصغي لتصريحات الطبيب أنتوني فاوتشي في البيت الأبيض، 10 أبريل 2020 (فرانس برس)

يخضع ثلاثة مسؤولين في فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بينهم عالم الأوبئة أنطوني فاوتشي، لحجْر صحّي بسبب احتمال تعرضهم لإصابة بالفيروس.

ووضع كل من مدير مركز الوقاية من الأمراض المعدية (سي دي سي) روبرت ريدفيلد، وفاوتشي الذي يعمل مستشارا للبيت الأبيض نفسيهما في حجر صحي بعد مخالطتهما مصابين بالفيروس. والمسؤول الثالث هو ستيفن هان، الذي يرأس إدارة الغذاء والدواء الأميركية الهيئة المكلفة الإشراف على المواد الغذائية والأدوية، حسب وكالة «فرانس برس».

وتأتي هذه المعلومات غداة الإعلان عن خضوع الناطقة باسم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، كايتي ميلر، لفحص أثبت إصابتها بالفيروس.

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وسجّلت في الولايات المتّحدة مساء السبت 1568 وفاةً بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 78 ألفاً و746، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الجامعة التي تتّخذ في بالتيمور (شرق) مقرّاً لها، سجلت البلاد مليونا و309 آلاف و164 إصابة مؤكّدة بالفيروس.

وأعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، أمس السبت وفاة ثلاثة أطفال نيويوركيين في تاريخ لم يحدده، بمرض التهابي عوارضه قريبة من مرض «كاواساكي» المرتبط على الأرجح بـ«كوفيد-19»، وكان أعلن قبل يوم عن وفاة أول طفل بهذا المرض. وكتب الحاكم: «على الرغم من أنّ هذا نادر، فإننا نحض الآباء على اليقظة».

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