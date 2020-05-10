أكثر من 4 ملايين إصابة معلنة بفيروس كورونا المستجد في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 12:04 صباحا
طاقم طبي إيطالي ينقل مصابا بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

سُجّل رسميّاً ما يزيد على أربعة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، أكثر من ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة، حسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس السبت استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت 4001437 إصابة بينها 277127 وفاة على الأقلّ في العالم، وفي أوروبا التي تُعتبر القارّة الأكثر تأثّراً بالفيروس، سُجّلت 1708648 إصابة و155074 وفاة، فيما سُجّلت في الولايات المتحدة 1305544 إصابة بينها 78320 وفاة.

ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصاً لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر.

 

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