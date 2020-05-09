«فرانس برس»: أكثر من 275 ألف وفاة في العالم جراء «كورونا»

صورة تعبيرية عن فيروس كورونا المستجد. (الإنترنت)

أودى تفشي وباء «كوفيد-19» بحياة أكثر من 275 ألف شخص في العالم، منهم نحو 85% في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، حسب تعداد أجرته «فرانس برس» استنادًا إلى مصادر رسمية، اليوم السبت.

وفي الإجمال، أُحصيت وفاة 275 ألفًا و18 وفاة في العالم من أصل 3.955.631 مليون إصابة، بينها 154.313 ألف فاة في أوروبا (1.699.566 مليون إصابة) وهي القارة الأكثر تأثرًا.

وتعد الولايات المتحدة الدولة التي سجّلت أكبر عدد وفيات بعدد 77280 وفاة، وتأتي خلفها المملكة المتحدة بتسجيلها 31241 وفاة، فإيطاليا 30201 وفاة، وإسبانيا 26478 وفاة، وفرنسا 26230 وفاة.