ترامب: لا ضرورة للاستعجال في وضع خطة جديدة للمساعدة الاقتصادية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.8 مايو 2020.(فرانس برس)

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بأنه «ليس مستعجلا» للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن خطة مساعدة جديدة للأميركيين المتضررين جراء أزمة فيروس «كورونا المستجد».

ويعمل الديمقراطيون بقيادة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، على سلسلة جديدة من الإجراءات بمليارات الدولارات، تشمل مساعدات للولايات الأميركية ومساعدات لدفع إيجارات سكن وتسديد أقساط قروض وكذلك ضمانات للأجور، ويمكن أن يعرض النص للتصويت عليه في مجلس النواب إذا استأنف عمله بشكل طبيعي الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت بيلوسي، لكن الرئيس الأميركي قلل من ضرورة الاستعجال على الرغم من أرقام البطالة المقلقة التي أشارت، الجمعة، إلى ارتفاع نسبتها إلى 14.7%.

وقال ترامب في لقاء مع برلمانيين جمهوريين: «لسنا على عجلة من أمرنا، نريد أن نرى ما لديهم في مشروع القانون الذي يطرحه الديمقراطيون، لقد حصلنا على ما كنا نحتاج إليه في الخطط السابقة»، مشيرًا إلى أن «خطة إنعاش تاريخية بقيمة 2200 مليار دولار وافق عليها الكونغرس في مارس ووقعها الرئيس وهي تشمل خصوصا توزيع شيكات على الأميركيين، وتخصيص 349 مليار دولار لصندوق للشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأقرت خطة ثانية بقيمة نحو 500 مليار دولار في نهاية أبريل، ويدعو المسؤولون الجمهوريون والبيت الأبيض حاليا إلى «توقف» قبل اتخاذ إجراءات جديدة، ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أنه موقف غير مقبول. وقال في بيان: «نحتاج إلى معالجة واسعة وجريئة لدعم العمال الأميركيين والعائلات»، مضيفًا: «لا أحد ينظر إلى التقرير الحالي حول الوظائف ومعدل البطالة الأعلى منذ الكساد الكبير ويقول يجب أن نضغط زر التوقف».

وقدم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون بيرني ساندرز وكامالا هاريس وإد ماركي، الجمعة، مشروع قانون ينص على صرف شيكات شهرية بقيمة ألفي دولار لغالبية من الأميركيين طوال فترة الأزمة.

أما ترامب فدعا إلى تخفيف المساهمات الاجتماعية للشركات، وهو اقتراح يواجه معارضة حتى داخل حزبه. واقتراح الجمعة خفض ضريبة الأرباح على رأس المال من عقارات وأسهم وسندات وغيرها، ويتوقع أن يصطدم اقتراحا ترامب بمعارضة شديدة من الديمقراطيين.