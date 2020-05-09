أعضاء بالكونغرس يقترحون إطلاق اسم طبيب توفي بـ«ووهان» على شارع السفارة الصينية بواشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 01:11 مساء

اقترح أعضاء في الكونغرس الأميركي، إطلاق اسم طبيب توفي في مدينة ووهان الصينية واضطهدته السلطات لأنه كشف تهديد فيروس «كورونا المستجد»، على الشارع الذي تقع فيه السفارة الصينية في واشنطن، وسيثير النص الذي تقدم به مجلسا الكونغرس غضب الصين بالتأكيد، ويقترح النص تسمية الشارع الذي تقع فيه السفارة الصينية في واشنطن «لي وينليانغ بلازا» بدلا من «إنترناشيونال بليس».  

وكان لي وينليانغ طبيب العيون البالغ من العمر 34 عاما، أبلغ زملاءه في نهاية ديسمبر بظهور فيروس تاجي في مدينة ووهان. لكن الشرطة الصينية استدعته واتهمته بـ«نشر شائعات»، وأثارت وفاة ذلك الطبيب بفيروس «كوفيد-19» في فبراير حزنا وغضبا على شبكات التواصل الاجتماعي وتحول إلى بطل وطني، في ما يتناقض مع وضع المسؤولين المحليين الذين يشتبه بأنهم حاولوا إخفاء مدى خطورة المرض.

وقال السيناتور الجمهوري، توم كوتون، المعروف بتشدده حيال الصين: «سنعمل على ألا يتم نسيان اسم لي وينليانغ أبدا، عبر وضعه بشكل دائم أمام سفارة بلده المسؤول عن موت عديدين، وهو أمر حاول لي تجنبه». وكان أعضاء في الكونغرس اقترحوا في 2014 تسمية الشارع نفسه ليو تشياوبو، على اسم حائز جائزة نوبل للسلام الذي سجن بسبب انتقاداته النظام الصيني.

لكن مجلس النواب رفض مشروع القانون بعدما أكد الرئيس حينذاك، باراك أوباما، أنه سيعطله لتجنب تسميم العلاقات بين واشنطن وبكين، وبدا الرئيس الحالي، دونالد ترامب، حازما حيال الصين التي يخوض معها حربا تجارية قبل أن يحمّلها في الأسابيع الأخيرة مسؤولية انتشار الوباء، واستهدفت دبلوماسية أسماء الشوارع دولا أخرى، فقد وضع المجلس البلدي لواشنطن في 2018 لوحة تحمل اسم بوريس نيمتسوف، المعارض للرئيس فلاديمير بوتين، الذي اغتيل في موسكو في 2015، تحت نوافذ السفارة الروسية.

وطلب ممثلون للعاصمة الأميركية من دون جدوى في نهاية 2018 تسمية الشارع الذين تقع فيه السفارة السعودية «درب جمال خاشقجي» تكريما للصحفي السعودي الذي جرى اغتياله بالقنصلية السعودية باسطنبول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هزتان أرضيتان بالبحر المتوسط شمال شرق مدينة طبرق
ليبيا
نائبة وزير الخارجية الإيطالي: عملية «إيريني» لن تكون بحرية فقط
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يطلق رقم الطوارئ المجاني 195
ليبيا
وفاة طفل في الخامسة بنيويورك جراء مرض يرجح ارتباطه بـ«كورونا»
دولى
«فرانس برس»: واشنطن تعرقل تصويتا على مشروع قرار حول «كورونا» في مجلس الأمن
دولى
مقتل 15 شخصا في القصف العشوائي على طرابلس خلال 48 ساعة
ليبيا
فرقاطة فرنسية تبدأ مهمة «إيريني» قبالة السواحل الليبية
ليبيا
بسبب «كورونا».. تعديل نظام التبديلات في مباريات كرة القدم
رياضة عالمية
مستشفيات بنيويورك: لا فعالية مثبتة لعقار«هيدروكسيكلوروكين» في معالجة مرضى ...
دولى
المسماري: الفرق الفنية أعادت 4 طائرات حربية إلى العمل
ليبيا
جريدة «الوسط»: تسخين في الجبهات يواكب مزاد المبادرات
ليبيا
تونس تسمح بهبوط طائرة مساعدات طبية تركية موجهة إلى ليبيا بشرطين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لهذا «كورونا» أكثر فتكا بالذكور من النساء