أكثر من 2400 وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة

امرأة تضع كمامة أمام جدارية لمغني راب في حي هارلم بولاية نيويورك الأميركية، 5 مايو 2020، (ا ف ب)

سجّلت الولايات المتّحدة وفاة أكثر من 2400 شخص جراء فيروس «كورونا المستجد» خلال 24 ساعة، لتتخطّى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 75500 وفاة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، أن الوباء حصد في الولايات المتّحدة إلى مساء أمس الخميس، أرواح 75543 شخصا، حسب وكالة «فرانس برس».

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في هذا البلد إلى أكثر من مليون و254 ألف شخص، بعد تسجيل ما يزيد على 27 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، كما تماثل للشفاء منهم نحو 195 ألفا.

وبلغ عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت في الولايات المتحدة لكشف المصابين بالفيروس نحو 8.1 مليون فحص، بحسب الجامعة ومقرها في مدينة بالتيمور.

وبعدما انخفضت الحصيلة اليومية للوفيات يوم الإثنين إلى 1015، وهو أدنى مستوى على الإطلاق خلال شهر، عادت لتتجاوز الألفي وفاة يوميا خلال الثلاثة الأيام الماضية.

دعوة لاستئناف النشاط الاقتصادي

لكن رغم هذه الأرقام المرتفعة، فإنّ البيت الأبيض لا يتوقف عن تأكيد وجوب استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد.

والخميس اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ أميركا تخوض معركة شرسة ضد مرض رهيب، مضيفا: «نصلي من أجل أن يبتكر العلماء والباحثون علاجات، وأن يجدوا أدوية ولقاحات بسرعة».

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والولايات المتحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير، هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات، إذ إنّها تعد لوحدها أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره وأكثر من ربع الوفيات المسجّلة في العالم.