هزة أرضية تضرب طهران وتثير رعب سكانها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مايو 2020, 12:45 صباحا
ضرب الأحد زلزال بقوة 5,7 درجات منطقة حدودية بين تركيا وإيران. (أ ف ب)

ضربت هزة أرضية طهران فجر الجمعة مما أثار رعب سكان العاصمة الإيرانية الذين هرعوا إلى الشوارع هرباً من مساكنهم خوفاً من سقوطها، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».

وأفاد المراسلون أنّ الهزّة وقعت قرابة الساعة 00,45 من فجر الجمعة (20,15 ت غ الخميس) واستمرت عدداً من الثواني.

وتعذّر في الحال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمعهد الجيوفيزيائي في جامعة طهران لمعرفة قوة الهزة ومكانها لكنّ مركز "إي أم إس سي" المتخصص برصد الزلازل حول العالم أشار إلى أنّ قوّة الهزة بلغت 4,8 درجات على مقياس ريختر وأن مركزها يقع على بعد 55 كلم شرق طهران.

وما أن شعر سكان العاصمة الإيرانية بالهزة حتى هرعوا إلى الشوارع عملاً بتعليمات السلامة المتّبعة في مثل هذه الحالات.

ولغاية الساعة 01,30 بالتوقيت المحلّي لم تكن وسائل الإعلام المحلية قد أوردت أي أنباء عن أي خسائر بشرية أو مادية محتملة.

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