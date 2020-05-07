«فرانس برس»: وفيات «كورونا» في آسيا تتجاوز عشرة آلاف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 10:14 مساء
قياس حرارة العابرين عند الحدود بين تايلاند وماليزيا، 15 مارس 2020. (أ ف ب)

تخطّت الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في آسيا، الخميس، عتبة عشرة آلاف حالة، نحو نصفها في الصين، وفق تعداد أجرته وكالة «فرانس برس» استنادا إلى مصادر رسمية عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش، من اليوم الخميس.

وبلغ إجمالي وفيات كوفيد-19 في آسيا 10001 حالة (من أصل 269025 إصابة)، وهي حصيلة أدنى بكثير من تلك المسجّلة في أوروبا (151576 وفاة) وفي الولايات المتحدة وكندا (79328 وفاة).

وبلغ إجمالي وفيات كوفيد-19 في العالم 266919 حالة، علما بأن الصين التي أعلنت عن حالة وفاة وحيدة في الأسابيع الثلاثة الماضية سجّلت 4633 وفاة بالوباء، تليها الهند مع 1783 وفاة وإندونيسيا مع 930 وفاة.

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