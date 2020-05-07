2073 وفاة إضافية بـ«كورونا» في أميركا والحصيلة تتخطى 73 ألفا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 03:03 صباحا
صورة تعبيرية عن فيروس «كورونا المستجد». (الإنترنت)

سجلت الولايات المتحدة مساء، الأربعاء، وفاة أكثر من ألفي شخص من جراء فيروس «كورونا المستجد» خلال 24 ساعة، لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد 73 ألفًا، حسب بيانات لجامعة «جونز هوبكنز».

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعًا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا المستجد»، أن وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 2073 شخصًا، في حين ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في هذا البلد إلى أكثر من 1.22 مليون شخص، تماثل للشفاء منهم حوالى 190 ألفًا، حسب وكالة «فرانس برس».

وبلغ عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت في الولايات المتحدة لغاية اليوم لكشف المصابين بالفيروس الفتّاك حوالى 7.75 مليون فحص، حسب الجامعة.

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