بومبيو يجدد اتهامه بأن «كوفيد-19» تفشى من مختبر في ووهان

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (يمين) مصافحا مسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي، واشنطن، نوفمبر 2018 (أ ف ب)

جدد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، اتهامه الذي لا يحظى بإجماع بأن مختبرا صينيا هو مصدر فيروس «كورونا المستجد»، لكنه أقر بعدم وجود يقين على ذلك.

وقال بومبيو للصحفيين: «ليس لدينا (إثبات) يقين، و(لكن) هناك أدلة مهمة على أن هذا جاء من المختبر»، وفقا لـ«فرانس برس».

الصين ترد على اتهامات بومبيو

وأكدت الصين، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «لا يمكنه تقديم أدلة» على تسرب فيروس «كورونا المستجد» من مختبر صيني «لأنه لا يملكها».

وقال بومبيو في تصريحات، الأحد الماضي، إن هناك «أدلة هائلة» على أن الفيروس المسبب مرض «كوفيد-19» تسرّب من مختبر للفيروسات في مدينة ووهان بوسط الصين، حيث ظهر للمرة الأولى في نهاية العام الماضي.